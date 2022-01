Covid, 141.262 nuovi casi e 111 decessi. Gli esperti ottimisti: virus più debole, diventerà endemico (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Italia, con 111 decessi, secondo i dati di oggi del Ministero della Salute. Con 1.084.295 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 13%. Continuano ad aumentare i ricoverati con sintomi: 11.265 (+115 in 24 ore), così come le terapie intensive, 1.297 (+37), con 135 ingressi giornalieri. LEGGI ANCHE Variante Omicron, i primi sintomi sono diversi da quelli tipici: ecco quali sono e come riconoscerli Omicron, c'è da avere paura o no? L'immunologo Minelli risponde su vaccini e fake news Il numero di attuali positivi supera quota un milione (1.021.607) con un incremento di 120.713. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è di 137.513. Gli esperti tuttavia, nonostante il balzo in avanti dei contagi, sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 ipositivi al-19 registrati in Italia, con 111, secondo i dati di oggi del Ministero della Salute. Con 1.084.295 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 13%. Continuano ad aumentare i ricoverati con sintomi: 11.265 (+115 in 24 ore), così come le terapie intensive, 1.297 (+37), con 135 ingressi giornalieri. LEGGI ANCHE Variante Omicron, i primi sintomi sono diversi da quelli tipici: ecco quali sono e come riconoscerli Omicron, c'è da avere paura o no? L'immunologo Minelli risponde su vaccini e fake news Il numero di attuali positivi supera quota un milione (1.021.607) con un incremento di 120.713. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è di 137.513. Glituttavia, nonostante il balzo in avanti dei contagi, sono ...

