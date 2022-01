Coronavirus oggi. Iss, impennata di casi sotto i 12 anni e fra 16 e 19. Oltre un milione di italiani positivi al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) La circolazione del Covid in Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento dei casi per la decima settimana consecutiva. Altre quattro Regioni - Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - da lunedì passeranno in fascia gialla. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della pandemia di sabato 1 gennaio 2022 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 1 gennaio 2022) La circolazione delin Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento deiper la decima settimana consecutiva. Altre quattro Regioni - Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - da lunedì passeranno in fascia gialla. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della pandemia di sabato 1 gennaio 2022

