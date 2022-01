CorriereCitta : Coronavirus Lazio, l’anno nuovo parte malissimo: superati i 12 mila casi, quasi 7 mila solo a Roma - TG24info : Regione – CORONAVIRUS, contagi da record! Sono 12.345 i nuovi positivi, | - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #1gennaio. #SaluteLazio - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #1gennaio. #SaluteLazio - LuceverdeRoma : ???? #Coronavirus #Patente #GreenPass #Spostamenti ?? Informazioni pratiche auto, nuove norme Green Pass e spostamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Le note del bollettino approfondimento, la situazione in Italia: grafici e mappe Nelle ... 35.095 in Lombardia 12.395 in Veneto 8.471 in Campania 14.231 in Emilia - Romagna 9.275 nel......totale dei tamponi eseguiti risulta pari a 1.678.388 e le persone risultate positive al...'Oggi nelsu 33.300 tamponi molecolari e 80.138 tamponi antigenici per un totale di 113.... e terapia intensiva dovuti al Covid-19 sono ancora in aumento nelle ultime 24 ore ono 12.345 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio registrati nel bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. PUGLIA - ...La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13% (ieri era all'11,8%). Le regole In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone ris ...