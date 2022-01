Coronavirus Italia, oltre 141mila casi e 111 morti nelle ultime 24 ore. Incidenza al 13% (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le vittime , secondo i dati del ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid24 ore. Un dato che porta aun milione il numero di persone attualmente positive al virus in: 1.021.697. Le vittime , secondo i dati del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: 141.262 nuovi casi e 111 morti 141.262 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.084.295 tamponi processati (tasso di positività al 13%) e 111 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dal ministero della Salute in merito alla diffusione ...

Coronavirus Italia, oltre 141mila casi e 111 morti nelle ultime 24 ore. Incidenza al 13% Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265 ,...

