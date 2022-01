Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 gennaio: 141.262 nuovi casi, i morti sono 111 (Di sabato 1 gennaio 2022) sono 141.262 i nuovi casi di Coronavirus in Italia segnalati oggi, mentre ieri avevano raggiunto la cifra record di 144.243. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.084.295, contro 1.224.025 (mai così tanti) di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13% (ieri era all'11,8%). sono 111 i morti (compreso qualche riconteggio), 37 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 gennaio 2022)141.262 idiinsegnalati oggi, mentre ieri avevano raggiunto la cifra record di 144.243. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.084.295, contro 1.224.025 (mai così tanti) di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13% (ieri era all'11,8%).111 i(compreso qualche riconteggio), 37 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'1(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la ...

