Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 gennaio: 141.262 nuovi casi e 111 morti. Il tasso di positività sale al 13%

I dati del Ministero della Salute: superato il milione di casi da inizio pandemia. Il tasso di decesso fra gli over 80 nei non vaccinati è circa nove volte più alto rispetto a chi è stato sottoposto a ciclo completo entro 150 giorni

