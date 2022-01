Coronavirus | i dati dell’1 gennaio 2022 | +3 860 nuovi positivi a Monza e Brianza | in Lombardia positività al 18 | 6%

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il bollettino della Regione per il primo giorno del: sono +3.860 icasiin provincia di, sono 37.270 incon 200.196 tamponi effettuati e un rapporto di circa il 18,6%.

Advertising

emenietti : vaccini e non solo, ma soprattutto vaccini - SkyTG24 : I dati del bollettino del #1gennaio : - RegLombardia : ?? A fronte di 229.059 tamponi effettuati, sono 39.152 i nuovi positivi (17%). ?? Consulta online la piattaforma con… - Gianluc68325330 : RT @muntzer_thomas: Il privato cittadino può solo consultare i bollettini che ISS pubblica settimanalmente sul portale: - argentofisico : RT @muntzer_thomas: Il privato cittadino può solo consultare i bollettini che ISS pubblica settimanalmente sul portale: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

È quanto emerge dall'ultimo bollettino di sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità contenente isugli effetti della vaccinazione contro ilin termini di contagi e ...Secondo idell'Istituto Robert Koch , si assiste ad una risalita dell'i ncidenza , che si ... Australia L' Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi dia causa della rapida ...Coronavirus, oggi in Italia 141mila 262 nuovi contagi e 111 morti, più di 1 milione di persone attualmente positive. Ministero della Salute - Oltre 1 milione di tamponi effettuati, tasso di positività ...Il coronavirus Covid 19 nel Reggino fa paura la Regione corre ai ripari e dispone 11 comuni in zona arancione per frenare il contagio ...