Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 1 gennaio

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 1 gennaio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.

Il bollettino Regione di oggi: 13.888 positivi, 132.821 tamponi, 3 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 55 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 686 occupati.

