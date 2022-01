Coronavirus, ancora più di 140 mila nuovi casi e 111 morti in un giorno. Sale il tasso di positività al 13% (Di sabato 1 gennaio 2022) Il bollettino del 1° gennaio 2022 Sono 111 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 155). Il totale delle vittime legate al Covid-19 Sale così a 137.513. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +141.262 positivi. Sono 6.266.939 i casi totali dall’inizio della pandemia; sono invece 1.021.697 gli attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali Sono 11.265 i ricoverati con sintomi nei reparti di terapia ordinaria negli ospedali d’Italia. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 1.297; di questi, 135 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.009.135 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.107.729 unità. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Il bollettino del 1° gennaio 2022 Sono 111 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 155). Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 137.513. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +141.262 positivi. Sono 6.266.939 itotali dall’inizio della pandemia; sono invece 1.021.697 gli attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali Sono 11.265 i ricoverati con sintomi nei reparti di terapia ordinaria negli ospedali d’Italia. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 1.297; di questi, 135 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.009.135 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.107.729 unità. Tamponi edi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Covid, "in Inghilterra restrizioni come ultima risorsa". Cosa sta succedendo in Sudafrica ...risorsa " e nel 2022 i cittadini del Regno Unito dovranno "convivere" con il nuovo Coronavirus. Lo ... sociali ed economici", ha proseguito il ministro, avvertendo che la pandemia è "ancora lontana dall'...

Coronavirus: ancora sanificazioni - VACCARI Vaccari news Coronavirus, la situazione in Trentino al 1° gennaio 2022 Il nuovo anno si apre purtroppo con una nuova vittima del Covid. Si tratta di una donna poco più che 55enne non vaccinata, ricoverata in ospedale e affetta da patologie pregresse. Il dato è contenuto ...

Covid, "in Inghilterra restrizioni come ultima risorsa". Cosa sta succedendo in Sudafrica Francia: mascherine obbligatorie dai 6 anni in luoghi pubblici. Germania, risale l'incidenza. L'Australia inizia il 2022 con record di casi, gli Emirati vietano viaggi all'estero a cittadini non vacci ...

