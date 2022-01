Contanti 2022 | nuovo limite da oggi 1 gennaio

Leggi su italiasera

(Di sabato 1 gennaio 2022)ainel, da1°scatta in Italia la stretta che cambia la soglia del pagamento in denaro. Ilpassa infatti dai 1.999,99 euro ai 999,99 per qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche?. Come spiega il sito di informazione legale Laleggepertutti.it, questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico. La nuova soglia di pagamenti indeve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro: entrambi possono essere puniti nel caso in cui venga superato il ...