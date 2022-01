Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana (Di sabato 1 gennaio 2022) Io mi fido di te Di Luciana Littizzetto Appassionato memoir di una madre adottiva. L’autrice scrive: “Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte”. EDITORE: Mondadori, 168 pag, 19,00 euro Bianco è il colore del danno Di Francesca Mannocchi Il mondo visto attraverso la malattia. Il corpo che diventa il nemico, mentre la vita da reporter ti porta sui fronti di guerra dove la morte è parte del quotidiano, semplicemente. La sanità pubblica diventa un luogo da scoprire, mentre la paura di non riuscire a crescere un figlio per una probabile disabilità rimette tutto in discussione. EDITORE: Einaudi, 207 pag, 17,00 euro ST. Louis – Il coraggio di un capitano Di ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) Io mi fido di te Di Luciana Littizzetto Appassionato memoir di una madre adottiva. L’autrice scrive: “Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte”. EDITORE: Mondadori, 168 pag, 19,00 euro Bianco è il colore del danno Di Francesca Mannocchi Il mondo visto attraverso la malattia. Il corpo che diventa il nemico, mentre la vita da reporter ti porta sui fronti di guerra dove la morte è parte del quotidiano, semplicemente. La sanità pubblica diventa un luogo da scoprire, mentre la paura di non riuscire a crescere un figlio per una probabile disabilità rimette tutto in discussione. EDITORE: Einaudi, 207 pag, 17,00 euro ST. Louis – Il coraggio di un capitano Di ...

Advertising

poliziadistato : Manca poco allo scoccare del nuovo anno. Domani sera #festeggiainsicurezza. Ascolta i consigli dei nostri artificie… - Cucina_Italiana : BUON 2022 CUCINIERI. E CHE QUESTO NUOVO ANNI CI PORTI UN PO' DI SERENITÀ! In alto i calici! ?? ?? ?? - a_padellaro : CONSIGLI DA AMICI PER B. Se, tra i tanti servi che lo circondano, Berlusconi avesse un amico sincero, costui non po… - StefanoLagna : Stagione 2022 la preparazione procede alla grandissima ?? #CoachStefano seguimi per ulteriori consigli - GiovannaDiTroia : RT @asthesir: 5 consigli per scrivere online e incontrare i lettori ideali Stai fissando il foglio bianco da ore. Non riesci a trovare l’id… -