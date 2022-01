Concerto di Capodanno Vienna 2022 domani in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) La sala del Musikverein di Vienna saluterà il 2022 con il tradizionale Concerto di Capodanno, con la filarmonica della capitale austriaca che per l’occasione sarà diretta dal maestro Daniel Barenboim, con la regia affidata a Michael Beyer. Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della musica classica, ma non solo: il Concerto avrà inizio alle ore 11:15 del 1 gennaio, ma in tv sarà trasmesso a partire dalle 13:30 su Rai2 in leggera differita, con la possibilità di seguire il tutto anche in streaming e on demand su RaiPlay. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) La sala del Musikverein disaluterà ilcon il tradizionaledi, con la filarmonica della capitale austriaca che per l’occasione saràdal maestro Daniel Barenboim, con la regia affidata a Michael Beyer. Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della musica classica, ma non solo: ilavrà inizio alle ore 11:15 del 1 gennaio, ma in tv sarà trasmesso a partire dalle 13:30 su Rai2 in leggera differita, con la possibilità di seguire il tutto anche ine on demand su RaiPlay. SportFace.

Advertising

teatrolafenice : ?? “Je veux vivre dans le rêve” da 'Romeo et Juliette' di Gounod, canta @PrettyYende. Fabio Luisi dirige la nostra O… - teatrolafenice : ?? Sotto questo cielo, comincia ora lo spettacolo del Concerto di Capodanno. Domani alle 12:20 saremo in diretta su… - RaiCultura : Concerto di Capodanno dal @teatrolafenice di Venezia in diretta su @RaiUno oggi #1gennaio alle 12.20 e su… - BianchinMestre : RT @visitmuve_it: La Fondazione Musei Civici di Venezia augura a tutti un buon 2022! Come da tradizione, per celebrare questa giornata vi i… - alemarangoni1 : Oggi alle 15.05 su Radio3 sarò ospite di Piazza Verdi: dialogherò con Oliviero Ponte Di Pino e suonerò qualche pezz… -