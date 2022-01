Come si elegge il Presidente della Repubblica: la guida al voto (Di sabato 1 gennaio 2022) Da alcune settimane si è iniziato a parlare della corsa al Quirinale: chi sarà il successore di Sergio Mattarella? La domanda agita i partiti e non solo, visto il peso politico che hanno rivestito i Presidenti della Repubblica negli ultimi anni. Ma Come si elegge il nostro Capo dello Stato? Chi è e cosa fa il Presidente della Repubblica Il ruolo di Presidente della Repubblica è disciplinato dal Titolo II della Seconda Parte della Costituzione, con gli articoli da 83 a 91. L’articolo 84 prevede che “possa essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 1 gennaio 2022) Da alcune settimane si è iniziato a parlarecorsa al Quirinale: chi sarà il successore di Sergio Mattarella? La domanda agita i partiti e non solo, visto il peso politico che hanno rivestito i Presidentinegli ultimi anni. Masiil nostro Capo dello Stato? Chi è e cosa fa ilIl ruolo diè disciplinato dal Titolo IISeconda ParteCostituzione, con gli articoli da 83 a 91. L’articolo 84 prevede che “possa essere elettoogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni ...

