Come sarà il 2022? Otto domande per l’anno nuovo, le nostre previsioni (Di sabato 1 gennaio 2022) La Russia di Putin invaderà l’Ucraina? Vedremo il ritorno di Trump? L’arte è destinata a diventare digitale? Cambieranno i nostri stili di vita? Le risposte degli esperti Leggi su corriere (Di sabato 1 gennaio 2022) La Russia di Putin invaderà l’Ucraina? Vedremo il ritorno di Trump? L’arte è destinata a diventare digitale? Cambieranno i nostri stili di vita? Le risposte degli esperti

Advertising

sferaebbasta : Anche sta notte milioni di persone posteranno una foto in cui fingono di essere felici e in cui promettono che l’an… - RaiUno : Questa sera dalle 21.00, in diretta da Terni, Amadeus con #LannoCheVerrà ci accompagnerà verso il nuovo anno e come… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - mistermeo : RT @actarus1070: E anche Twitter si sta dimostrando una fogna di social come Facebook ... vi consiglio di seguirmi su Telegram perchè vista… - frabigdeer : Il 2022 sarà ricordato come la più grande partita di prato fiorito ?? #COVID19 #NewYear2022 -