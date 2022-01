Colombia, il Chianti debutta a Medellin: alla conquista dell’America Latina (Di sabato 1 gennaio 2022) Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza del vino Chianti proponendo una formazione tecnica e didattica di altissimo livello. La nuova creatura si chiama ‘Chianti Academy Latam – Wine and Food experience’ e affianca al momento formativo della degustazione, anche una seconda fase di abbinamento con il cibo e assaggio per portare il professionista nel mondo del Chianti a 360 gradi. Non soltanto formazione tecnica, quindi, ma anche un momento esperienziale alla scoperta dei possibili accostamenti enogastronomici che accompagnano ed esaltano l’apprendimento. Il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 gennaio 2022) Hato a, in, ma farà tappa in gran parteil nuovo spin off dellaAcademy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza del vinoproponendo una formazione tecnica e didattica di altissimo livello. La nuova creatura si chiama ‘Academy Latam – Wine and Food experience’ e affianca al momento formativo della degustazione, anche una seconda fase di abbinamento con il cibo e assaggio per portare il professionista nel mondo dela 360 gradi. Non soltanto formazione tecnica, quindi, ma anche un momento esperienzialescoperta dei possibili accostamenti enogastronomici che accompagnano ed esaltano l’apprendimento. Il ...

