Ciclocross | Van Aert suona la settima sinfonia | è lui il vincitore del Gran Prix Sven Nys

Wout Van Aert conquista il Gran Prix Sven Nys di Baal, in Belgio, ed ottiene la settima vittoria stagionale su sette gare nel Ciclocross. Il 3 volte campione del mondo di specialità ha dato vita ad una strepitosa rimonta nel finale dopo aver perso terreno, anche perché aveva dovuto cambiare una scarpa. La vittoria sembrava ormai nelle mani di Pidcock, il quale però non ha potuto nulla contro la furia del 27enne e si è dovuto accontentare del secondo posto. Ancora ai box invece Mathieu Van der Poel, che per il momento non rinnova la rivalità con Van Aert.

