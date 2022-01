Chiellini positivo | il risultato del tampone dopo l’allenamento individuale | sotto osservazione il cluster juventino

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si allunga la lista di positivi nella Juventus,che anche il capitano Giorgioal Coronavirus. Il difensore è il terzo caso in squadraquelli già emersi di Arthur e Pinsoglio. Già tre giorni fanon era rientrato alla Continassa, perché aveva avuto un contatto con un soggetto. Così era già costretto a restare in isolamento preventivo, come previsto dal protocollo sanitario.ha effettuato oggi ile si è allenato da solo, come previsto per i giocatori che rientrano dagli impegni con le nazionali o da lunghi periodi di inattività. Il responso delè arrivato solo in serata, ma avendo effettuato un allenamento, ...

Non con il resto del gruppo, però, visto che era già in isolamento per un contatto con un. Per la Juve, che ospiterà il Napoli nel turno dell'Epifania, è il terzo caso di positività dopo ...Giorgioè risultatoal Covid - 19 . Lo rende noto il club bianconero con un comunicato ufficiale: 'Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne in cui ...Ascolta la versione audio dell'articolo Chiellini positivo al Coronavirus: oggi allenamento individuale al JTC. Le ultime legate al capitano della Juve Giorgio Chiellini è risultato positivo al Corona ...Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid-19. Il capitano della Juventus e dell'Italia sarà costretto a rimandare il suo ritorno in campo e salterà sicuramente il match con il Napoli in programm ...