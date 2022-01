Chiara Ferragni e Fedez, paura dopo il Capodanno con il covid: «Non sento più i sapori» (Di sabato 1 gennaio 2022) Fedez e Chiara Ferragni hanno passato il Capodanno a casa con i figli per via della riscontrata positività al covid. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi per Fedez sono... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022)hanno passato ila casa con i figli per via della riscontrata positività al. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi persono...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - _DAGOSPIA_ : IL BRAND DI BORSE E ACCESSORI ETICI +THREE HA MESSO ALL’ASTA DEGLI ZAINI FIRMATI DA PAPA FRANCESCO..… - apijaergelato_ : foto di Vittoria che ride perché ho bisogno di un like di Chiara Ferragni per iniziare bene l'anno ??????? -