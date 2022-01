Chiara Ferragni e Fedez, paura dopo il Capodanno con il covid: «Non sento più i sapori» (Di sabato 1 gennaio 2022) Fedez e Chiara Ferragni hanno passato il Capodanno a casa con i figli per via della riscontrata positività al covid. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi per Fedez sono peggiorati: «Non sento i sapori… – ha spiegato – E Chiara Ferragni sta pulendo!!>> Fedez, dopo Capodanno la situazione peggiora Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto sapere di aver scoperto, poco prima dell’arrivo del nuovo anno, di essere positivi al covid. I due erano asintomatici ma già durante la notte Fedez è un po’ peggiorato. Il rapper infatti ha fatto sapere sul social che poco prima ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 1 gennaio 2022)hanno passato ila casa con i figli per via della riscontrata positività al. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi persono peggiorati: «Non… – ha spiegato – Esta pulendo!!>>la situazione peggiorahanno fatto sapere di aver scoperto, poco prima dell’arrivo del nuovo anno, di essere positivi al. I due erano asintomatici ma già durante la notteè un po’ peggiorato. Il rapper infatti ha fatto sapere sul social che poco prima ...

