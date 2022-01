“Che panterona!”, Natalia Paragoni si trasforma per il 2022. Come non l’avete mai vista! FOTO (Di sabato 1 gennaio 2022) La bellissima influencer ed ex corteggiatrice ha accolto il 22 in maniera del tutto nuova ma sempre in compagnia del suo Andrea. Avete presente la corteggiatrice con i capelli biondi e la faccia d’angelo, che ha fatto breccia nel cuore di Andrea Zelletta nel dating show di ”Uomini e donne”, sotto l’occhio vigile di Maria L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 1 gennaio 2022) La bellissima influencer ed ex corteggiatrice ha accolto il 22 in maniera del tutto nuova ma sempre in compagnia del suo Andrea. Avete presente la corteggiatrice con i capelli biondi e la faccia d’angelo, che ha fatto breccia nel cuore di Andrea Zelletta nel dating show di ”Uomini e donne”, sotto l’occhio vigile di Maria L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Yeah_ItsRoberta : Miriana vibes: panterona più o meno riuscita che pensa ai fiori e alle libellule. Meglio di altri. #gfvip - DslLorenzo : RT @ildelfinogiulio: @merlinoontheweb Ti sei perso la nostra panterona che farebbe felice il caro dottorino solo con una videochiamata cc @… - La_Lore1980 : @seguitemi2021 @woodwitch68 La panterona mi sfugge. Puzzer è mosso dai migliori sentimenti ma se va all'onu non ha… - ildelfinogiulio : @merlinoontheweb Ti sei perso la nostra panterona che farebbe felice il caro dottorino solo con una videochiamata cc @laGreta_ @MaxLap7 - DoctorAnaconda : @volpi_liana Panterona....chè fisicità....compliments very very compliments -