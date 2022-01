C’era una volta in America: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 1 gennaio 2022) C’era una volta in America: trama, cast e streaming del film Stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda C’era una volta in America, film del 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern. Tratta dal romanzo omonimo di Harry Grey (The Hoods in originale) del 1952, la pellicola narra, nell’arco di più di quarant’anni (dagli anni ’20 ai ’60), le drammatiche vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all’ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama New York, 1933. Epoca del ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022)unain: trama, cast e streaming delStasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaunaindel 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern. Tratta dal romanzo omonimo di Harry Grey (The Hoods in originale) del 1952, la pellicola narra, nell’arco di più di quarant’anni (dagli anni ’20 ai ’60), le drammatiche vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all’ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama New York, 1933. Epoca del ...

