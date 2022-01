C’è Posta per Te, anticipazioni 8 gennaio: Paolo Bonolis e Can Yaman ospiti (Di sabato 1 gennaio 2022) Le festività natalizie stanno per giungere al termine, e i tanti telespettatori di Canale 5 sono già in fermento, per l’imminente ritorno in prima serata di C’è Posta per Te. Il people show del sabato sera condotto Maria De Filippi ogni anno permette alla rete ammiraglia Mediaset di registrare un vero e proprio boom di ascolti. In molti si staranno già ponendo una domanda ben precisa: quali sono gli ospiti d’eccezione che prenderanno parte alla prima puntata di C’è Posta per Te? Scopriamolo insieme. C’è Posta per Te, quando avrà inizio C’è Posta per Te, prenderà il via subito dopo le festività natalizie, ossia sabato 8 gennaio 2022. Il people show come di consueto andrà ad occupare la fascia serale del sabato sera, dalle 21:30 fino alla mezzanotte inoltrata. Tra gli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 1 gennaio 2022) Le festività natalizie stanno per giungere al termine, e i tanti telespettatori di Canale 5 sono già in fermento, per l’imminente ritorno in prima serata di C’èper Te. Il people show del sabato sera condotto Maria De Filippi ogni anno permette alla rete ammiraglia Mediaset di registrare un vero e proprio boom di ascolti. In molti si staranno già ponendo una domanda ben precisa: quali sono glid’eccezione che prenderanno parte alla prima puntata di C’èper Te? Scopriamolo insieme. C’èper Te, quando avrà inizio C’èper Te, prenderà il via subito dopo le festività natalizie, ossia sabato 82022. Il people show come di consueto andrà ad occupare la fascia serale del sabato sera, dalle 21:30 fino alla mezzanotte inoltrata. Tra gli ...

