Capodanno, nessun morto per i botti. A Napoli un ferito per proiettile vagante. 558 interventi dei vigili del fuoco per gli incendi: in Lombardia il numero maggiore (Di sabato 1 gennaio 2022) nessun morto per i botti di Capodanno e diversi feriti il cui numero non è stato ancora quantificato. Il primo dato arriva dalla Campania dove sono state 14 le persone che hanno avuto bisogno di essere curate. Numeri in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Nove feriti si registrano tra Napoli e provincia, quattro nel capoluogo e cinque nel resto dell’area napoletana. Nella notte un 40enne cingalese è stato ferito al petto con un colpo d’arma da fuoco, l’ipotesi è che sia stato colpito da un proiettile vagante in ricaduta al suolo. Nel quartiere Mercato un fuoco d’artificio ha provocato un incendio nella stanza di un’abitazione. Incolume il 66enne presente, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022)per idie diversi feriti il cuinon è stato ancora quantificato. Il primo dato arriva dalla Campania dove sono state 14 le persone che hanno avuto bisogno di essere curate. Numeri in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Nove feriti si registrano trae provincia, quattro nel capoluogo e cinque nel resto dell’area napoletana. Nella notte un 40enne cingalese è statoal petto con un colpo d’arma da, l’ipotesi è che sia stato colpito da unin ricaduta al suolo. Nel quartiere Mercato und’artificio ha provocato uno nella stanza di un’abitazione. Incolume il 66enne presente, che si ...

