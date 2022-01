Capodanno col Covid? Follia ad Arezzo: blitz della polizia nel cuore della notte, come hanno beccato 500 "fuori di testa" (Di sabato 1 gennaio 2022) L'impennata di casi da Covid, causata dalla contagiosissima variante Omicron, ha costretto gli italiani ad essere prudenti ancora una volta. In molti quindi hanno deciso di annullare feste e incontri, evitando soprattutto baci e abbracci. Non tutti, però, si sono comportati alla stessa maniera. E c'è chi non ha rinunciato ai festeggiamenti di Capodanno, in barba a qualsiasi misura anti-Covid. Ad Arezzo si sta tenendo addirittura un rave party, con ben 500 persone provenienti da tutta Italia. Per disperdere gli ospiti della festa è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Il rave, con centinaia di persone ammassate, si sta tenendo in un vecchio casolare sull'Alpe di Poti, vicino all'ex fabbrica di acque Fontemura, come riporta Leggo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) L'impennata di casi da, causata dalla contagiosissima variante Omicron, ha costretto gli italiani ad essere prudenti ancora una volta. In molti quindideciso di annullare feste e incontri, evitando soprattutto baci e abbracci. Non tutti, però, si sono comportati alla stessa maniera. E c'è chi non ha rinunciato ai festeggiamenti di, in barba a qualsiasi misura anti-. Adsi sta tenendo addirittura un rave party, con ben 500 persone provenienti da tutta Italia. Per disperdere gli ospitifesta è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Il rave, con centinaia di persone ammassate, si sta tenendo in un vecchio casolare sull'Alpe di Poti, vicino all'ex fabbrica di acque Fontemura,riporta Leggo. ...

