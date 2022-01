Calisto Tanzi morto | la parabola giudiziaria dell’imprenditore Il fermo | le indagini tra Milano e Parma | i processi e le condanne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il nome dioggi all’età di 83 anni, è inscindibile da una serie di inchieste elegati allalat. L’imprenditore fu fermato dai finanzieri della sezione di poliziadella procura dinelle stesse ore in cui il tribunale fallimentare didichiarava l’insolvenza della società di Collecchio, la multinazionale del latte gravata da un ‘buco’ che si intuiva colossale ma che solo successivi accertamenti quantificarono in 14 miliardi di euro. Era il 27 dicembre 2003 e le due notizie (quella degli arresti e quella dell’insolvenza) fecero il giro del mondo in pochi minuti.tornava in Italia da un viaggio in Ecuador che ancora oggi, è forse l’unico mistero non sciolto di quello che è ...