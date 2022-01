Calendario Sportivo 2022 | tutti gli eventi | date | programma giornaliero Olimpiadi Invernali | European Championships e World Games!

(Di sabato 1 gennaio 2022) Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri, in un momento tutt’altro che semplice per l’intera popolazione. La pandemia ha indubbiamente stravolto le nostre vite negli ultimi due anni e ha condizionato la nostra quotidianità, obbligandoci a rivedere le abitudini più amate, a fare rinunce, a rivedere alcuni meccanismi a cui eravamo intimamente legati. La speranza è che l’emergenza sanitaria non divampi e che ci permetta di tornare gradualmente a una normalità che ci appare decisamente lontana. Cerchiamo di guardare con ottimismo al nuovo anno, che inizierà giusto tra qualche ora. L’auspicio più sentito è che ilporti con sè una ritrovata serenità e che riesca a regalarci belle emozioni. Nel 2021 lo sport è tornato a essere agli effetti un punto di riferimento nelle nostre vite, la speranza ...

DanyForsy96 : Il calendario sportivo completo del 2022! Una guida fondamentale per tutti gli amati dello sport.

Oggi sabato 1° gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con la sprint di Oberstdorf per lo sci di fondo, la Tournée dei Quattro trampolini, il salto con gli sc ...Il calendario sportivo di gennaio 2022 si preannuncia particolarmente ricco e avvincente. Sarà un mese molto intenso e da vivere con grande passione, ci aspettano 31 giorni in fibrillazione e decisame ...