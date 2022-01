Calciomercato Milan – Scatto Manchester United su Álvarez: il punto (Di sabato 1 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Julián Álvarez, stella del River Plate che piace ai rossoneri, potrebbe giocare in Premier League Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 gennaio 2022) Le ultime news suldel: Julián, stella del River Plate che piace ai rossoneri, potrebbe giocare in Premier League

Advertising

Gazzetta_it : Milan, operazione sorpasso: Botman in pole, si tratta per Adli - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - FilippoRubu00 : ??#Empoli, si cerca di fare il punto sul mercato di gennaio. Verrà fatto un tentativo per #Conti del #Milan, si cerc… - MilanWorldForum : Milan: niente Isco. Ecco dove giocherà. Le news QUI -) -