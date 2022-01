Calciomercato Cagliari, Mazzarri può esultare: visite mediche per il colpo (Di sabato 1 gennaio 2022) Per inseguire una difficile salvezza il Cagliari cerca rinforzi nel mercato di gennaio: il primo colpo è ormai in dirittura di arrivo. Protagonista di un girone di andata da incubo, chiuso al penultimo posto con appena 10 punti conquistati in 19 giornate, il Cagliari guarda al mercato di gennaio come a un punto di svolta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 gennaio 2022) Per inseguire una difficile salvezza ilcerca rinforzi nel mercato di gennaio: il primoè ormai in dirittura di arrivo. Protagonista di un girone di andata da incubo, chiuso al penultimo posto con appena 10 punti conquistati in 19 giornate, ilguarda al mercato di gennaio come a un punto di svolta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Cagliari | È fatta per #Lovato, trattativa in chiusura per #Goldaniga - LeBombeDiVlad : ???? #Cagliari, #Goldaniga in arrivo dal #Sassuolo: i dettagli ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - serieAnews_com : #Calciomercato, il #Cagliari piazza il primo colpo nella campagna di rafforzamento: lunedì arriverà #Goldaniga dal… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @CagliariCalcio | Fatta per l'arrivo di #Goldaniga - CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo, è fatta per il passaggio di #Goldaniga al #Cagliari -