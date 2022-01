(Di sabato 1 gennaio 2022) "Non ha senso giocare domani", protesta l'allenatore del Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) - "Siamo in una situazione limite perchè abbiamo 17 o 18 giocatori. Forse recuperiamo Umtiti che è ...

Advertising

Giornaleditalia : Calcio: Xavi 'In 17-18 fuori, gara con Maiorca andrebbe rinviata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Morata e Haaland? Sono delle ipotesi, Ferran Torres ci aiuterà molto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Morata e Haaland? Sono delle ipotesi, Ferran Torres ci aiuterà molto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Morata e Haaland? Sono delle ipotesi, Ferran Torres ci aiuterà molto' - apetrazzuolo : BARCELLONA - Xavi: 'Morata e Haaland? Sono delle ipotesi, Ferran Torres ci aiuterà molto' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Xavi

Altro tema del giorno il rinnovo di Dembelè: nonostante l'ottimismo professato danelle scorse settimane, si parla di divorzio già in questa sessione di mercato perchè il giocatore non sembra ...Altro tema del giorno il rinnovo di Dembelè: nonostante l'ottimismo professato danelle scorse settimane, si parla di divorzio già in questa sessione di mercato perchè il giocatore non sembra ..."Siamo in una situazione limite perchè abbiamo 17 o 18 giocatori fuori. Forse recuperiamo Umtiti che è risultato negativo. Ma è una partita che andrebbe rinviata". Xavi quasi non riesce a credere che ...Forse recuperiamo Umtiti che è risultato negativo. Ma è una partita che andrebbe rinviata”. Ecco le parole di Xavi che, domani, sarà obbligato a giocare sul campo del Maiorca col suo Barcellona, ...