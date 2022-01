Calcio e covid, 2022 inizia con variante Omicron ‘in campo’ (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Calcio in vacanza comincia il 2022 alle prese con il covid. La Serie A riparte il 6 gennaio e la ripresa degli allenamenti deve fare i conti con l’aumenti dei casi a macchia di leopardo. Il 2021 si è chiuso con le news in ordine sparso arrivate dalla Juve e dall’Inter. I casi aumentano, giocatori in isolamento in patria o al rientro. La variante Omicron, che dribbla il vaccino almeno in parte e provoca reinfezioni, sta lasciando il segno. Sono circa una trentina, tra nomi ufficializzati e calciatori rimasti anonimi, i giocatori positivi. Gli ultimi comunicati sono stati diffusi dalla Juventus, che ha annunciato la positività di Arthur e Pinsoglio, e dall’Inter, che ha reso note quelle di Dzeko, Cordaz e Satriano. Sembra, almeno in parte, di rivivere il copione delle ultime 2 stagioni. Per ora, una ... Leggi su funweek (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilin vacanza comincia ilalle prese con il. La Serie A riparte il 6 gennaio e la ripresa degli allenamenti deve fare i conti con l’aumenti dei casi a macchia di leopardo. Il 2021 si è chiuso con le news in ordine sparso arrivate dalla Juve e dall’Inter. I casi aumentano, giocatori in isolamento in patria o al rientro. La, che dribbla il vaccino almeno in parte e provoca reinfezioni, sta lasciando il segno. Sono circa una trentina, tra nomi ufficializzati e calciatori rimasti anonimi, i giocatori positivi. Gli ultimi comunicati sono stati diffusi dalla Juventus, che ha annunciato la positività di Arthur e Pinsoglio, e dall’Inter, che ha reso note quelle di Dzeko, Cordaz e Satriano. Sembra, almeno in parte, di rivivere il copione delle ultime 2 stagioni. Per ora, una ...

