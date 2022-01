Calcio: Bologna, Hickey positivo al Covid - 19 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il giocatore è stato già posto in isolamento domiciliare Bologna - Un caso di coronavirus al Bologna. La società rossoblù annuncia in una nota che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Il giocatore è stato già posto in isolamento domiciliare- Un caso di coronavirus al. La società rossoblù annuncia in una nota che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna Calcio: Bologna, Hickey positivo al Covid - 19 Il giocatore è stato già posto in isolamento domiciliare BOLOGNA - Un caso di coronavirus al Bologna. La società rossoblù annuncia in una nota che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite ...

Bologna, Hickey è positivo al Covid Con una nota apparsa sui suoi canali social, il Bologna ha annunciato la positività al Covid del calciatore Aaron Hickey. Ecco la nota del club rossoblù: 'Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie ...

Bologna Inter biglietti: sospesa la prevendita il Resto del Carlino Bologna Fc, anche Hickey positivo al Covid Contro l'Inter il 6 gennaio spazio a Dijks. Infetti anche Nicolas Viola, Nicolas Dominguez e Marco Molla. Bologna, 1 gennaio 2022 – In vista di Bologna – Inter, in programma per il 6 gennaio, Sinisa M ...

