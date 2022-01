Cagliari, Nandez: “Non sono scappato dall’Uruguay, sono stato denunciato dopo la mia partenza” (Di sabato 1 gennaio 2022) In merito alla notizia del mandato di cattura internazionale nei confronti di Nehitan Nandez a causa della denuncia presentata in Uruguay dalla ex compagna con l’accusa di violenza domestica, il centrocampista del Cagliari ha voluto precisare di non essere fuggito per scampare all’eventuale arresto, ma di essere partito prima che gli fosse notificata la denuncia per fare ritorno in Sardegna, dove peraltro è poi risultato positivo: “Ho presentato una denuncia penale per dimostrare la falsità dei fatti raccontati. sono partito il 29 dicembre visto che dovevo ritornare al mio club il 31 dicembre. Quindi è chiaro che io sia partito prima della denuncia presentata contro di me. La mia famiglia e i miei figli sono la cosa più importante per me, aspetto che la giustizia investighi sulla ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) In merito alla notizia del mandato di cattura internazionale nei confronti di Nehitana causa della denuncia presentata in Uruguay dalla ex compagna con l’accusa di violenza domestica, il centrocampista delha voluto precisare di non essere fuggito per scampare all’eventuale arresto, ma di essere partito prima che gli fosse notificata la denuncia per fare ritorno in Sardegna, dove peraltro è poi risultato positivo: “Ho presentato una denuncia penale per dimostrare la falsità dei fatti raccontati.partito il 29 dicembre visto che dovevo ritornare al mio club il 31 dicembre. Quindi è chiaro che io sia partito prima della denuncia presentata contro di me. La mia famiglia e i miei figlila cosa più importante per me, aspetto che la giustizia investighi sulla ...

