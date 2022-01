Brutte notizie in casa Juventus: il giocatore è positivo al Covid! (Di sabato 1 gennaio 2022) Nuovo caso di positività in casa Juventus, è infatti arrivato il comunicato riguardante Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve e della Nazionale italiana era già in isolamento ed è poi arrivata la notizia. Ufficiale dunque anche la sua assenza nella sfida in programma il 6 gennaio proprio tra gli azzurri di Spalletti e i bianconeri di Allegri. Dopo l’isolamento di Malcuit e Petagna comunicato in giornata, altra brutta notizia in vista del big match dell’Epifania, situazione davvero drastica in questo momento nel campionato italiano che riprenderà con tantissime assenze. Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 gennaio 2022) Nuovo caso di positività in, è infatti arrivato il comunicato riguardante Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve e della Nazionale italiana era già in isolamento ed è poi arrivata la notizia. Ufficiale dunque anche la sua assenza nella sfida in programma il 6 gennaio proprio tra gli azzurri di Spalletti e i bianconeri di Allegri. Dopo l’isolamento di Malcuit e Petagna comunicato in giornata, altra brutta notizia in vista del big match dell’Epifania, situazione davvero drastica in questo momento nel campionato italiano che riprenderà con tantissime assenze.

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Calciatori positivi al Covid in Serie A/ Chi sono? L'elenco: Petagna in quarantena Brutte notizie anche per il Bologna , che ha annunciato che Aaron Hickey è positivo al Covid ed è stato posto in isolamento domiciliare, aggiungendosi a Nicolas Viola, Nicolas Dominguez e Marco Molla.

Juve, Chiellini positivo al Covid: salta il Napoli TORINO - Brutte notizie per la Juventus. Il capitano Giorgio Chiellini, che oggi era tornato ad allenarsi con il resto del gruppo , è risultato positivo al Covid - 19. Il club bianconero lo ha ufficializzato ...

Barcellona, brutte notizie: anche Jordi Alba positivo al Covid Tuttosport Chiellini positivo al Covid, è in isolamento Lo riferisce la Juventus in una nota. Il giocatore “sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore” Lo riferisce la Juventus in una ...

Juventus, guaio Allegri: UFFICIALE la nuova positività al Covid Juventus, guaio per Allegri in vista della sfida contro il Napoli: ufficiale una nuova positività al Covid. Brutte notizie per la Juventus. Dopo le positività di Arthur e Pinsog ...

