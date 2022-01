Brindisi: più di duecento iscritti al tuffo di capodanno, anche un bambino di quattro anni. Niente pubblico Stamattina la dodicesima edizione (Di sabato 1 gennaio 2022) C’è anche un bambino di quattro anni fra gli oltre duecento iscritti al tuffo di capodanno in programma Stamattina a Brindisi. Record di iscritti ma Niente pubblico, in ossequio al decreto per il contenimento del corona virus. Di seguito uno stralcio del comunicato diffuso dagli organizzatori: La XII edizione del “tuffo DI capodanno” dovrá così privarsi della consueta grande festa di preparazione all’entrata in acqua dei numerosi goliardici che ogni anno aderiscono alla manifestazione, per lasciare spazio ad una cerimonia piú sobria, priva di pubblico e con la limitata presenza dello staff dell’evento, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) C’èundifra gli oltrealdiin programma. Record dima, in ossequio al decreto per il contenimento del corona virus. Di seguito uno stralcio del comunicato diffuso dagli organizzatori: La XIIdel “DI” dovrá così privarsi della consueta grande festa di preparazione all’entrata in acqua dei numerosi goliardici che ogni anno aderiscono alla manifestazione, per lasciare spazio ad una cerimonia piú sobria, priva die con la limitata presenza dello staff dell’evento, ...

