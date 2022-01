Botti, strage di animali: almeno 400 tra cani e gatti morti, centinaia quelli scappati (Di sabato 1 gennaio 2022) strage di Capodanno per gli animali domestici terrorizzati per i Botti che nonostante le varie ordinanze comunali vengono esplosi durante i festeggiamenti. Secondo i primi dati diffusi dall'... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022)di Capodanno per glidomestici terrorizzati per iche nonostante le varie ordinanze comunali vengono esplosi durante i festeggiamenti. Secondo i primi dati diffusi dall'...

Advertising

donatotesta : RT @leggoit: Botti, strage di animali: almeno 400 tra #cani e #gatti morti, centinaia quelli scappati - SSalvaterra71 : RT @LAVonlus: Dopo la strage di storni causata dai botti di Capodanno a Roma lo scorso anno, per la notte di San Silvestro, abbiamo pattugl… - Renato47Rm : RT @LAVonlus: Dopo la strage di storni causata dai botti di Capodanno a Roma lo scorso anno, per la notte di San Silvestro, abbiamo pattugl… - Zelgadis265 : RT @leggoit: Botti, strage di animali: almeno 400 tra #cani e #gatti morti, centinaia quelli scappati - RosannaMarani : RT @LAVonlus: Dopo la strage di storni causata dai botti di Capodanno a Roma lo scorso anno, per la notte di San Silvestro, abbiamo pattugl… -