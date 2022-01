Botti, giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Allo scoccare della mezzanotte, un giovane è rimasto ferito dai petardi che, insieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere nella piazza di Roccafluvione (Ascoli Piceno) per festeggiare l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Allo scoccare della mezzanotte, unè rimastodai petardi che, insieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere nella piazza di Roccafluvione (Piceno) per festeggiare l'...

MediasetTgcom24 : Botti, giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli #ascoli - Piergiulio58 : Botti e spari di fine anno: un 40enne rischia di perdere la mano per un petardo. Giovane grave ad Ascoli Piceno-… - Dalmar25793342 : @Raffi1174 È incazzato nero con i botti spero non collassa entro domani...non è giovane ?? - elaisafrenk : Se li mettessero in quel posto gli umani i petardi! Quando ero giovane non c'erano qui al #Nord queste malsane usan… - giovane_albert : @bibi_bnz hanno sparato i botti a Rozzano? -

Botti, feriti a Taranto, Napoli e Ascoli

Un 40enne a Taranto ha perso una mano per lo scoppio di un botto difettoso, mentre nell'Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane. A Napoli e provincia 8 i feriti. Molti botti di fine anno.

Petardi contro cantiere Tav, causano rogo in un bosco. Botti e spari di fine anno: 10 feriti

Allo scoccare della mezzanotte, un giovane è rimasto ferito dai petardi che, assieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere. Nella notte è salito a otto il numero dei feriti tra Napoli e provincia per i botti di Capodanno.

Botti, giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli TGCOM Polizia arresta giovane con 50 grammi di cocaina pronta per essere venduta per il Capodanno La Squadra Mobile di Caltanissetta, ha arrestato un giovane per possesso e spaccio di droga. Fermato a bordo della sua auto proveniente da Catania, è stato condotto negli Uffici della Squadra ...

Botti, giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli Allo scoccare della mezzanotte, un giovane è rimasto ferito dai petardi che, insieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere nella piazza di Roccafluvione (Ascoli Piceno) per festeggiare l'arrivo del ...

