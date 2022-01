Botti di Capodanno | 14 feriti in Campania Nelle Marche un giovane è grave

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante i divieti e le restrizioni anti Covid, idi fine anno – tra petardi e fuochi d’artificio – non sono mancati in Italia, così come i. Inil bilancio è di quattordici persone soccorse. Nove incidenti si sono verificati tra Napoli e provincia – uno in più rispetto allo scorso anno – tra cui quattro nel capoluogo campano e cinque fuori. Ad aver avuto le conseguenze più gravi è stato un uomo di 47 anni, di Carbonara di Nola (Na), che ha perso un occhio. Nel Salernitano sono state soccorse tre persone, tra cui un bambino di 21 mesi che è stato medicato per una lieve ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni. Avellino e Caserta hanno registrato entrambe un ferito. A Napoli due persone sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Fatebenefratelli e una al Vecchio ...

Advertising

ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - StefanoGuerrera : ma poi possiamo dirlo che i botti di capodanno sono proprio da sfigati? - gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - SkyTG24 : Capodanno, botti tra #Milano e provincia: tre feriti lievi - gingerpoisonn : RT @edismyreligion: raga consiglio i botti di capodanno provate a metterli in bocca vediamo che succede -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno

Ieri, già dal pomeriggio, mentre nel capoluogo campano si sparavano un po' ovunqueper 'festeggiare' il, era illuminato a festa con deflagrazione di fragorosi fuochi d'artificio ...Due incendi nella notte tra Napoli e provincia provocati verosimilmente dal fuoco dei. Verso l'una i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Mercato a via padre Ludovico da Casoria per un incendio in un appartamento al quarto piano. Sul posto ...– E’ di 14 ferito il bilancio, al momento, dei feriti in tutta la Campania per la notte di Capodanno. Nove quelli che si sono registrati tra Napoli e provincia, tre quelli soccorsi in ospedali della p ...Il ferito è stato trasportato prima nell'ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato In barba all'ordinanza anti botti per il Capodanno 2022, in cit ...