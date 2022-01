Borussia Dortmund, Haaland risponde ai tifosi: “Giocherò in Spagna” (Di sabato 1 gennaio 2022) Erling Haaland sembra davvero essere lanciato in direzione Real Madrid. Il giocatore del Borussia Dortmund è corteggiato da diversi grandi club, ma si fanno insistenti le voci che lo vogliono in arrivo al Real nella prossima estate. Un indizio lo ha fornito il calciatore stesso. Fermato per strada a Marbella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto, il norvegese ha così risposto alle domande sul suo futuro: “Il prossimo anno Giocherò qui, in Spagna“. Lo riporta il sito di AS. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Erlingsembra davvero essere lanciato in direzione Real Madrid. Il giocatore delè corteggiato da diversi grandi club, ma si fanno insistenti le voci che lo vogliono in arrivo al Real nella prossima estate. Un indizio lo ha fornito il calciatore stesso. Fermato per strada a Marbella da alcuniche lo hanno riconosciuto, il norvegese ha così risposto alle domande sul suo futuro: “Il prossimo annoqui, in“. Lo riporta il sito di AS. SportFace.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Borussia Dortmund, Haaland risponde ai tifosi in vacanza: 'Giocherò in Spagna' - sportface2016 : #Calciomercato #BorussiaDortmund, Erling #Haaland risponde ai tifosi in vacanza: 'Futuro? Giocherò in Spagna' - MomentiCalcio : #BorussiaDortmund, svelato il futuro di #Haaland: “Giocherò in Spagna” dice e ora lo attende il Real Madrid - TuttoMercatoWeb : Borussia Dortmund, Haaland risponde ai tifosi in vacanza: 'Giocherò in Spagna' - sportli26181512 : Haaland rivela il suo futuro: 'Giocherò in Spagna'. E il Real Madrid...: L'attaccante norvegese del Borussia Dortmu… -