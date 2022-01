Bologna | Hickey positivo al Covid | il comunicato del club

(Di sabato 1 gennaio 2022), nuovoper la squadra rossoblù di Sinisa Mihajlovic: ilufficiale delemiliano Ilperde un altro calciatore per il. Si tratta di, trovatodopo il giro di tamponi effettuati in questi giorni. Altra tegola per Mihajlovic. Ilufficiale del– «IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al-19 del calciatore Aaron. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

