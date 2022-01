Bollettino | tasso di positività disastroso | altri 141mila contagi ed è solo l' inizio Omicron inarrestabile | chi perde la libertà da lunedì

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Non mostra segni di frenata la quarta ondata di Covid, completamente esplosa anche in Italia, dove la variantesi sta facendo sempre più strada, favorita ovviamente dalle feste di Natale e Capodanno che fanno sì che gli assembramenti al chiuso siano tanti e pericolosi. Neanche il vaccino riesce a frenare ilo, ma almeno sta evitando lo sviluppo della malattia grave e non è poco: il problema è che con oltre 5 milioni di non vaccinati, a cui vanno aggiunte i pazienti con patologie gravi, il peso sul sistema sanitario sta aumentando sempre di più. Ildi oggi, 1 gennaio 2022, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 141.262ati, 20.432 guariti e 111 morti a fronte di 1.084.295 tamponi analizzati. Continua a salire in maniera vertiginosa ildi ...