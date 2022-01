Bollettino Covid oggi 1 gennaio 2022 | 141 262 casi e 111 morti Tasso di positività al 13% Impennata casi sotto i 12 anni

Advertising

RegioneER : ??#Coronavirus, >12.255 nuovi casi (+20,5%) > +1% nei reparti Covid >+6,9% nelle terapie intensive (72% non vaccin… - GiovaQuez : Primo bollettino del 2022: • 141.262 contagiati • 111 morti • 20.432 guariti +37 terapie intensive | +115 ricover… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornament… - StefaniaDerveni : RT @muntzer_thomas: @marcoajelli Spett.le Dott. Ajelli, Può spiegare perché nell'ultimo bollettino @istsupsan Covid-19 sono cambiati gl… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui Basilicata. Presidente @VitoBardi sono in partenza per Gallicchio tranquillizzato dal bollettino covid del 30.12 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

L'ultimoquotidiano dell'emergenzain Italia ha riportato 141.262 nuovi contagiati su 1.084.295 tamponi processati, 111 morti. Il tasso di positività è salito al 13% rispetto all'11,...Alle ore 13,00 dell' 1 gennaio 2022, la Regione Puglia ha diffuso ilaggiornato. I casi attualmente positivi in Puglia sono 27367: 27058 in isolamento domiciliare, 309 i ricoverati in ospedale compresi i 31 che al momento occupano posti letto in ...Gli altri numeri: + 393 guariti, + 825 attualmente positivi, – 4 ricoverati (per un totale di 308) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). Registrati altri 12 morti. I nuovi casi s ...Il primo bollettino del 2022 dell'asp di Ragusa riporta 2.358 attuali positivi in provincia di Ragusa. 2.307 persone risultano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale, 7 in Rsa all'ospeda ...