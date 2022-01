Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti sabato 1 gennaio

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 13.888 nuovi, 4, 132.821 tamponi totali, 55 ricoverati in terapia intensiva, 686 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornament… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino dell'1 gennaio 2022: 13.888 nuovi contagi e 4 decessi - occhio_notizie : Ancora numeri da incubo in Campania: 13.888 nuovi casi e 3 morti - franco_sala : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento?? h… - hznll28 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania

Adnkronos

... seguiti da Lombardia e. Bilancio peggiore dell'anno scorso Nel notte fra il 2020 e il ... 'Il primo giorno del nuovo anno è caratterizzato da un vero e propriodi guerra che, oltre a ...Ecco i numeri da Lombardia e, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. I dati: ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di sabato 1 gennaio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.Napoli, 1 gen. (LaPresse) - Sono 13.888 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 14.587 contagiati del giorno ...