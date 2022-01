Bollette, pensioni e contanti: cosa cambia da oggi (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo anno si apre con molte novità sul fronte economico. Dall'aumento delle Bollette all'assegno unico universale per i figli: ecco cosa c'è da sapere Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo anno si apre con molte novità sul fronte economico. Dall'aumento delleall'assegno unico universale per i figli: eccoc'è da sapere

Advertising

rpalazzolo : RT @MCampadelli: @xh_andrea @brusco_sandro @DeShindig @liberioltre Sempre stato pessimista sugli italiani ma sono convinto che non ci sareb… - FoxOnTheRun__ : @matteosalvinimi Ho la soluzione! Tagliamo gli stipendi d'oro e le pensioni d'oro dei politici! Non risolverebbe so… - Kurdefeso : RT @D4Sn0w: 2021 l'anno del Dragone in sintesi: Materie prime + 50% Manodopera artigiani + 30% Energetici + 50% Metano da trazione + 100%… - kumbiaerumba : RT @D4Sn0w: 2021 l'anno del Dragone in sintesi: Materie prime + 50% Manodopera artigiani + 30% Energetici + 50% Metano da trazione + 100%… - D4Sn0w : 2021 l'anno del Dragone in sintesi: Materie prime + 50% Manodopera artigiani + 30% Energetici + 50% Metano da tra… -