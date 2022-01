Bob | a Sigulda successo dei russi Gaitiukevich Mordasov Baumgartner Mircea diciottesimi

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nella gara di bob a due di, in Lettonia, valida per la Coppa del Mondo, vittoria per i, che sono primi in 1’39?23, rimontando nella seconda discesa i britannici Hall/Cacket, in testa a metà gara ed alla fine secondi a 0?10, mentre completa il podio la coppia austriaca Maier/Sammer, terza a 0?17. Quarti i canadesi Kripps/Sommer, staccati di 0?33, quinti gli svizzeri Friedli/Haas a 0?38, davanti ai tedeschi Lochner/Krenz, sesti a 0?40, ed ai transalpini Heinrich/Hauterville, settimi a 0?41. Ottava posizione per i lettoni Kibermanis/Springis, a 0?50 dalla vetta. Sport Invernali oggi: orari sabato 1° gennaio, programma di tutti gli eventi, tv, streaming Nona piazza per i sudcoreani Won/Kim, staccati di 0?54, appena davanti ai tedeschi Hafer/Ammour, decimi a 0?55. Dodicesima piazza per ...