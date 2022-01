Birmania, nella giungla infermiere in prima linea con i ribelli (Di sabato 1 gennaio 2022) Un ospedale di fortuna, e clandestino, nella giungla: così un gruppo di infermiere birmane ha deciso di agire per curare - quasi sempre dal covid - i dissidenti fuggiti dalla repressione della giunta militare birmana, dopo il colpo di Stato a cui sono seguite massicce manifestazioni soffocate nel sangue dalla dittatura. E mentre nel paese i ribelli continuano a opporsi come possono al regime e cercano di organizzare la guerriglia, le infermiere svolgono la loro attività in condizioni di precarietà estrema.Una di loro, di 27 anni, si fa chiamare Aye Naing, ma è un nome inventato per non essere identificabile: "La maggior parte dei nostri pazienti sono combattenti del Pdf (Forze di Difesa del Popolo) e famiglie di sfollati che non possono tornare alle loro case. Non possiamo usare che una quantità molto ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 gennaio 2022) Un ospedale di fortuna, e clandestino,: così un gruppo dibirmane ha deciso di agire per curare - quasi sempre dal covid - i dissidenti fuggiti dalla repressione della giunta militare birmana, dopo il colpo di Stato a cui sono seguite massicce manifestazioni soffocate nel sangue dalla dittatura. E mentre nel paese icontinuano a opporsi come possono al regime e cercano di organizzare la guerriglia, lesvolgono la loro attività in condizioni di precarietà estrema.Una di loro, di 27 anni, si fa chiamare Aye Naing, ma è un nome inventato per non essere identificabile: "La maggior parte dei nostri pazienti sono combattenti del Pdf (Forze di Difesa del Popolo) e famiglie di sfollati che non possono tornare alle loro case. Non possiamo usare che una quantità molto ...

