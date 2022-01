Betty White, muore la star della tv americana: a gennaio avrebbe compiuto 100 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) E' morta l'attrice americana Betty White . Betty White , indimenticabile protagonista di Mary Tyler Moore, The Golden Girls e recentemente Hot in Cleveland, è scomparsa a 99 anni, ne compiuto 100 anni ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) E' morta l'attrice, indimenticabile protagonista di Mary Tyler Moore, The Golden Girls e recentemente Hot in Cleveland, è scomparsa a 99, ne100...

Advertising

repubblica : E' morta Betty White, l'attrice 'Golden girl' della tv americana stava per compiere 100 anni - RollingStoneita : È morta #BettyWhite , stava per compiere 100 anni #31dicembre - VtopiaModerna : È morta Betty White, l'icona della tv americana: aveva 99 anni - alexarmuzzi : RT @Corriere: È morta Betty White, la «Golden girl» della televisione americana - PaoloDS2000 : E' morta Betty White, l'attrice 'Golden girl' della tv americana stava per compiere 100 anni -