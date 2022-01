Benvenuto 2022! Tutti gli eventi calcistici del nuovo anno

Advertising

Atalanta_BC : Benvenuto 2022! ?? Che il nuovo anno possa davvero portare a tutti tanta serenità e salute… Buon 2022 a tutti, in sp… - Laura1Giuliani : Ciao 2021. ???? Benvenuto 2022. ???????? • #happynewyear #bye2021 #daretodream #sharingmoments #capodanno2021 #lg1 - ItalianNavy : Volge al termine un’altra giornata. Buona serata dalla #MarinaMilitare Siete pronti a salutare il 2021 e a dare il… - armando20457891 : RT @GBGuerri: Benvenuto al 2022, che difficilmente sarà peggiore del 1922. - DinaMalgieri : ?? L’alba del #2022, velata e misteriosa copre i nostri desideri. Ci auguriamo che si avverino. Noi ci mettiamo la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto 2022

Molti napoletani hanno dato ilalsparando fuochi d'artificio nonostante un'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi li avesse vietati per la notte di ...... ragazze, anzi: in auge nell'ultimo periodo, a detta di chi lo ha provato questo è uno dei migliori trattamenti corpo da provare anche nelper dare ilal nuovo anno con il giusto ...A inaugurare il 2022 saranno i principali campionati europei che, dopo un paio di settimane di meritate vacanze, torneranno a incendiare i tifosi. Purtroppo, nei paesi più colpiti dal Covid le gare co ...A Roma la prima nata in Italia nel 2022: benvenuta Olivia. A dare il benvenuto a Olivia anche Donatella Possemato ...