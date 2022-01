Beautiful anticipazioni: Zoe accetterà la proposta di Carter? (Di sabato 1 gennaio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 gennaio 2022? Niente pausa per le soap di Canale 5, si va avanti senza fermarsi a Capodanno e quindi le nostre anticipazioni arrivano come sempre puntualissime per raccontarvi quello che succederà in questi nuovi episodi. Ultime news da Los Angeles: cosa farà Thomas che continua ad avere le allucinazioni, potrebbe davvero fare del male a Liam? Il giovane Spencer è con le spalle al muro: non solo nessuno gli crede quando cerca di mettere tutti in allerta per quello che Thomas sta facendo ma viene persino accusato di essere ossessionato da Steffy e da suo fratello a tal punto di vedere problemi dove non ce ne sono…E invece…Il provvidenziale allarme antincendio, che ha interrotto la proposta nuziale di Carter (Lawrence Saint-Victor), permette a Zende (Delon ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 2 gennaio 2022? Niente pausa per le soap di Canale 5, si va avanti senza fermarsi a Capodanno e quindi le nostrearrivano come sempre puntualissime per raccontarvi quello che succederà in questi nuovi episodi. Ultime news da Los Angeles: cosa farà Thomas che continua ad avere le allucinazioni, potrebbe davvero fare del male a Liam? Il giovane Spencer è con le spalle al muro: non solo nessuno gli crede quando cerca di mettere tutti in allerta per quello che Thomas sta facendo ma viene persino accusato di essere ossessionato da Steffy e da suo fratello a tal punto di vedere problemi dove non ce ne sono…E invece…Il provvidenziale allarme antincendio, che ha interrotto lanuziale di(Lawrence Saint-Victor), permette a Zende (Delon ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 dicembre 2021 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 31 dicembre: nessuno crede a Liam, ma Thomas ha un piano pericoloso - TwBeautiful : #Twittamibeautiful ti racconta in breve tutte le anticipazioni della prossima settimana americana. - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 1° gennaio: lo scetticismo di Liam - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #1gennaio -