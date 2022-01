Basket femminile | Eurolega | Perfumerias Avenida-Reyer Venezia si recupera a metà gennaio

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si recupererà sabato 15la sfida ditradi Salamanca e Umanache si sarebbe dovuta giocare lo scorso 21 dicembre. Questo incontro è valevole per la decima giornata della massima competizione continentale. La mancata disputa del match è stata legata al fatto che nellasi erano avuti alcuni casi di Covid-19, per via dei quali era stato imposto un isolamento che ha bloccato anche la gara di campionato con il Famila Schio.: saltadi. Orogranata in isolamento fiduciario, niente trasferta a Salamanca La formazione di Andrea Mazzon, inoltre, ...

In questo modo diventano soltanto due le partite in cui si vedrà un responso del campo nella tredicesima giornata: si tratta di Costruzioni Italia Broni - Limonta Costa Masnaga e di Umana Reyer ...In A1 dialcuni contagi nella formazione di Schio (prossima avversaria di Lucca) fanno saltare la partitissima.Si recupererà sabato 15 gennaio la sfida di Eurolega femminile tra Perfumerias Avenida di Salamanca e Umana Reyer Venezia che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 21 dicembre. Questo incontro è valevol ...Come da comunicazione partita dai social del Famila Schio, la partita tra le leader del campionato e la Virtus Segafredo Bologna di domani, valida per la tredicesima e ultima giornata del girone di an ...