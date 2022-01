Bari: nata esattamente a mezzanotte, Annamaria è la prima del 2022 in Italia Mater Dei Hospital (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Si chiama Annamaria e pesa 2.650 Kg la bellissima bambina nata con parto naturale esattamente a mezzanotte nel reparto di ostetricia e ginecologia del Mater Dei Hospital. Assistite dalla dottoressa Costanza Camporeale e dall’ ostetrica Angela Gravina, mamma Vitamaria, una giovane donna di 34 anni, e figlia stanno bene e presto torneranno a casa. Mater Dei Hospital ha chiuso il 2021 con 1946 parti. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Bari: nata esattamente a mezzanotte, Annamaria è la prima del 2022 in Italia <small class="subtitle">Mater ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Si chiamae pesa 2.650 Kg la bellissima bambinacon parto naturalenel reparto di ostetricia e ginecologia delDei. Assistite dalla dottoressa Costanza Camporeale e dall’ ostetrica Angela Gravina, mamma Vitamaria, una giovane donna di 34 anni, e figlia stanno bene e presto torneranno a casa.Deiha chiuso il 2021 con 1946 parti. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloè ladelin ...

